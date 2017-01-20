Разработка сайта брачного агентства с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок189 просмотров

Нужна разработка сайта брачного агентства с нуля с системой управления. Пример -  www.planeta-znakomstv.com

Краткое описание проекта в документе.  

Детальное ТЗ будет составляться после заключения договора с заказчиком. 

Дизайн будет разрабатываться отдельно или будет взят готовый шаблон.

8 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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