В лендинг Joomla внести пару правок

Нужно внести изменения в этот шаблон http://ghostaroma.ru/ghostaroma.ru/ghost/

1. меню в топе закрепить на стик, чтобы в любом месте в топе висело и слайдом можно было бы переходить отовсюду. (черная полупрозрачная панель с пунктами меню и телефоном и email по бокам)

2. Аудиоплеер в футере спрятать (чтобы не видно было)

3. слайдер кнопку меню в мобильной версии сделать крупнее и внизу

4. поставить маленькую форму заказа с оплатой.

5. Навести порядок с языками и включить переключатель (чтобы в дальнейшем сделать еще на два языка перевести)

предпочту заявки с более скромным бюджетом и сроком 1 день. Вряд ли больше часа займет.