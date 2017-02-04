В лендинг Joomla внести пару правок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка173 просмотра

Нужно внести изменения в этот  шаблон http://ghostaroma.ru/ghostaroma.ru/ghost/

1. меню в топе закрепить на стик, чтобы в любом месте в топе висело и слайдом можно было бы переходить отовсюду. (черная полупрозрачная панель с пунктами меню и телефоном и email по бокам)

2. Аудиоплеер в футере спрятать (чтобы не видно было)

3.  слайдер кнопку меню в мобильной версии сделать крупнее и внизу

4. поставить маленькую форму заказа с оплатой. 

5. Навести порядок с языками и включить переключатель (чтобы в дальнейшем сделать еще на два языка перевести)

предпочту заявки с более скромным бюджетом и сроком 1 день. Вряд ли больше часа займет.

Joomla
8 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$25
2 дня
Честный исполнитель! Достойно уважения.
Рекомендую, хороший заказчик

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад