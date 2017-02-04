Я являюсь разработчиком сайтов. В связи с тем, что у меня не хватает времени на все заказы, предлагаю следующую задачу: Нужно натянуть вёрстку на WP соответственно ТЗ. Сделать доработки на сайте. Думаю ...
В лендинг Joomla внести пару правок
Нужно внести изменения в этот шаблон http://ghostaroma.ru/ghostaroma.ru/ghost/
1. меню в топе закрепить на стик, чтобы в любом месте в топе висело и слайдом можно было бы переходить отовсюду. (черная полупрозрачная панель с пунктами меню и телефоном и email по бокам)
2. Аудиоплеер в футере спрятать (чтобы не видно было)
3. слайдер кнопку меню в мобильной версии сделать крупнее и внизу
4. поставить маленькую форму заказа с оплатой.
5. Навести порядок с языками и включить переключатель (чтобы в дальнейшем сделать еще на два языка перевести)
предпочту заявки с более скромным бюджетом и сроком 1 день. Вряд ли больше часа займет.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на WP. Для приема заявок использую Gravity Forms. Необходимо настроить передачу контактов с Gravity Forms в сервис рассылок esputnik.com https://esputnik.com/api/methods.html https://gravityplus.pro/gravity-forms-post-to-3rd-party/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $350
Добрый день! Готовим новый сайт. Почти что доделали верстку (вот она, пока с некоторыми косяками https://drive.google.com/file/d/0B9npaulGLtKcZldnWkNPcHdRTVk/view). Нужно настроить на UMI.CMS (коробочная версия, в данный момент .shop, планируем переход на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить серверную часть. JavaСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Здравствуйте! Есть сайт на Modx Evo с установленным модулем импорта/экспорта товаров CatalogFill. Вручную CatalogFill работает на ура. Мне же нужно, чтобы импорт товаров выполнялся по крону. Для этого модуль нужно доработать.Завершен8 лет назад
есть сайт http://etoil-formation.com.ua/index.php/2-uncategorised/58-dizajn-salona-krasoty.html и на таких страницах с формами исчезает мобильное меню. на главной и на других оно есть. указывайте цену и срок, постоплатаЗавершен8 лет назад
Установить JOOMLA, закинуть верстку Оставляйте заявки, кто готов помочь В заявках, указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, выполняющий следующие действия. 1. Подключается к БД joomla. 2. Выбирает таблицу1. 3. По очереди перебирает каждую из записей. 4. Далее необходимо внести изменения в запись со следующей логикой. Если ...Завершен8 лет назад
Нужен плагин для Joomla 3.6, компонент Invoicing (http://www.joomprod.com/support/doc/invoicing.html) для системы оплаты "Единый кошелёк" (https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Надо разобраться с отображением изображений на сайте, не отображаетсяЗавершен8 лет назад