Импорт товаров в CMS Modx Evo

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки214 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на Modx Evo с установленным модулем импорта/экспорта товаров CatalogFill. Вручную CatalogFill работает на ура. Мне же нужно, чтобы импорт товаров выполнялся по крону. Для этого модуль нужно доработать.

MODX
8 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$40
2 дня
Спасибо Владимиру за качественную работу, рекомендую.
Заказчик быстро проверил выполнение задания и оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад