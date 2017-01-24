есть сайт http://etoil-formation.com.ua/index.php/2-uncategorised/58-dizajn-salona-krasoty.html и на таких страницах с формами исчезает мобильное меню. на главной и на других оно есть. указывайте цену и срок, постоплата
Импорт товаров в CMS Modx Evo
Здравствуйте!
Есть сайт на Modx Evo с установленным модулем импорта/экспорта товаров CatalogFill. Вручную CatalogFill работает на ура. Мне же нужно, чтобы импорт товаров выполнялся по крону. Для этого модуль нужно доработать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Установить JOOMLA, закинуть верстку Оставляйте заявки, кто готов помочь В заявках, указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, выполняющий следующие действия. 1. Подключается к БД joomla. 2. Выбирает таблицу1. 3. По очереди перебирает каждую из записей. 4. Далее необходимо внести изменения в запись со следующей логикой. Если ...Завершен8 лет назад
Нужен плагин для Joomla 3.6, компонент Invoicing (http://www.joomprod.com/support/doc/invoicing.html) для системы оплаты "Единый кошелёк" (https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Надо разобраться с отображением изображений на сайте, не отображаетсяЗавершен8 лет назад
Простой многостраничный сайт с возможностью отправки заявки. Нужно натянуть верстку, установить скрипты (метрику, аналитику и пр), настроить передачу заявок в CRM. Нужно так же понимать в SEO, чтобы сразу сделать внутреннюю оптимизацию. ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Перестали приходить письма с формы связи на друпале, возможно сбились настройки. Нужен тот, кто хорошо знает движок.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
В DLE 11.0 возникают вот такие дубли категорий: 1. http://site.ru/index.php?cstart=3/ 2. http://site.ru/index.php?cstart=15/ Соответственно вместо них должны быть url вида: 1. http://site.ru/page/3/ 2. http://site.ru/page/15/ Плюс к ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем пхп разработчика, который сможет натянуть готовую верстку на вордпресс движок и оптимизировать скорость работы сайта В заявке присылайте информацию о своем опыте работы по данным задачамСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется настроить корректную работу модуля Simple (лицензия) на сайте на OpenCart 1.5 Сам магазин немного был кастомизирован, поэтому для настройки вам понадобятся хорошие знания самого модуля Simple и архитектуры OpenCart ...Завершен8 лет назад