Дубли страниц в DLE 11.0

В DLE 11.0 возникают вот такие дубли категорий:

1. http://site.ru/index.php?cstart=3/

2. http://site.ru/index.php?cstart=15/

Соответственно вместо них должны быть url вида:

1. http://site.ru/page/3/

2. http://site.ru/page/15/

Плюс к этому кто-то парсит сайт и у себя размещает вот такие ссылки, поисковик их кушает и иногда индексирует как основную страницу:

1. http://site.ru/?tencent-mtt-target=11584&url=/browser/

2. http://site.ru/antivirus/?data_tag=A&mk=0YHQutCw0YfQsNGC0Yws0LHQtdGB0L/Qu9Cw0YLQvdC+LNCw0L3RgtC40LLQuNGA0YPRgdGLLNC00LvRjyzQutC+0LzQv9GM0Y7RgtC10YDQsCzQvdCwLHdpbmRvd3M=&rt=16858&t=http://site.ru/antivirus/

3. http://site.ru/browser/?tencent-mtt-target=11584&url=/browser/

4. http://site.ru/page/10/?aohc=&ban=2218331&h=33c95289ac713a7c5ddf132844edbcaa5df4c459&k=562076640d32c2218331.3251096&pm==I80OH9vLKZgQ+okFqpw&time=1444968036&zp=http://zs1.zeroredirect1.com/zcvisitor/747f01a0-73ba-11e5-8423-0a5ad94ef243

5. http://site.ru/page/11/?aohc=&ban=2218331&h=83808f0a54a297f4bffccd8082bb91b23f1a947d&k=5620769989ff82218331.3251096&pm==cu9rTvmueLp1q6tg+75&time=1444968089&zp=http://zi1.zeroredirect1.com/zcvisitor/94629c70-73ba-11e5-9792-12c4d53d7e93

Соответственно вместо этих url должны быть такие:

1. http://site.ru/browser/

2. http://site.ru/antivirus/

3. http://site.ru/browser/

4. http://site.ru/page/10/

5. http://site.ru/page/11/

Для решения этой проблемы нужно сделать rel=«cannonical» для категорий, для пагинации rel=«next» rel=«prev» и настроить 301 редерикт.

Первая страница категории должна быть такого вида:

http://site.ru/browser/ (а не такая http://site.ru/browser/page/1/)

Далее, например страница 2 категории браузеры, должна быть такая:

http://site.ru/browser/page/2/

По изменениям нужно предоставить листинг в каких строках и файлах правился код.