Заменить все http пути на относительные на одной странице Wordpress

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Завершен2 заявки173 просмотра

Есть сайт на WP.

На сайте есть страница на шаблоне.

Нужно заменить абсолютные ссылки http и пути 

1) на относительные, в случае если ссылка или путь ведет на тот же домен

Например http://domain.com/test1.html на /test1.html

2) на https:// если ссылка или путь ведет на внешний домен

Например http://extdomain.com/test1.html на https://extdomain.com/test1.html

Для этого нужно обязательно знать как устроен WP и его шаблоны. Т.е. дело не в контенте, а в php шаблонах.

Замена нужна для подготовки к переходу на https.

Пример путей для замены в аттаче.

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HTMLPHPWordPress
8 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо Алексею. Помог разобраться с Wordpress.
Все хорошо, помог разобраться. Всегда на связи, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад

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