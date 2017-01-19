Заменить все http пути на относительные на одной странице Wordpress

Есть сайт на WP.

На сайте есть страница на шаблоне.

Нужно заменить абсолютные ссылки http и пути

1) на относительные, в случае если ссылка или путь ведет на тот же домен

Например http://domain.com/test1.html на /test1.html

2) на https:// если ссылка или путь ведет на внешний домен

Например http://extdomain.com/test1.html на https://extdomain.com/test1.html

Для этого нужно обязательно знать как устроен WP и его шаблоны. Т.е. дело не в контенте, а в php шаблонах.

Замена нужна для подготовки к переходу на https.

Пример путей для замены в аттаче.

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