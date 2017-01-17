Нужен программист по OpenCart

Доброго времени! Есть две основные задачи которые нужно решить:

1. В панели вебмастеров Яндекс замечено, что карта сайта XML http://parcel.com.ua/index.php?route=feed/google_sitemap редиректит с помощью 301-го редиректа на http://parcel.com.ua/ru/index.php?route=feed/google_sitemap (при проверке другими онлайн сервисами этого не видно).

Необходимо убрать редирект. Карта сайта XML http://parcel.com.ua/index.php?route=feed/google_sitemap должна отдавать код ответа сервера 200 во всех случаях.

2. В коде всех страниц сайта должны быть hreflang.

Например, в коде обеих страниц http://parcel.com.ua/zhuravlenok-f1-05-g/ и http://parcel.com.ua/ru/zhuravlenok-f1-05-g/ должны присутствовать одинаковые строки кода:

http://parcel.com.ua/zhuravlenok-f1-05-g/" />

http://parcel.com.ua/ru/zhuravlenok-f1-05-g/" />На данный момент теги hreflang содержат только русскоязычные страницы сайта и в них ссылки на украинские языковые версии через 301-й редирект, (с http://parcel.com.ua/uk/zhuravlenok-f1-05-g/ на http://parcel.com.ua/zhuravlenok-f1-05-g/).

В коде страниц сайта не должна фигурировать украинская версия страниц в папке /uk/, например, http://parcel.com.ua/uk/zhuravlenok-f1-05-g/. Приемлемый вариант - http://parcel.com.ua/zhuravlenok-f1-05-g/.

*Если данный вариант труднореализуемый, тогда необходимо переходить на страницы с /uk/ для украинской версии сайта.