Здравствуйте! Требуется немного доработать существующую фото галарею на Joomla, либо предложить иную, либо вообще переделать сайт на другой CMS, только НЕ Joomla. Предыдущие исполнители не смогли выполнить заказ по доработке галереи, ссылаясь ...
Сделать копию сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача – добавить на сайт goodfoodacademy.ru Новый раздел. Где и как – показано на отрисованном макете. Каждому меню (варианты меню – похудение, набор массы, будни для занятых, 1200 калорий), сейчас просто обозначено как "калорийность" ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно выполнить все в соответствии с ТЗ для сайта oboi.profsite.by (Joomla 3.5+Virt 3.0 ). Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньгами. Оплата ТОЛЬКО после выполнения ТЗ Ссылка на ТЗ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Есть созданая мною тема(это должен быть блог) смог интегрировать верстку.но она статична без прописаной нужной логики на пхп.Можете использовать плагины если знаете как. Возможно придется писать свои пхп шаблоны,так что думаю эта работа для ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Натянуть верстку на МОДИСК рево Задание срочное. Бюджет 5000 рублей. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Ошибки при обновлении версии битрикса: слетают страницы брендов (верхнее черное меню), не работают ссылки на логотипы. На странице "оформление заказа" в панели "Местоположение" доступен выбор только страны, пропали регион и город. На странице "оформление ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua - Стоматолог Киев Написан на wordpressИспользуемые плагиныWPMLVisual ComposerYoast SEO W3 Total CacheТема несколько месяцев назад куплена (относительно свежая, есть еще официальная поддержка)Нужны следующие доработки: google page speed должен ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на Joomla 3.6.5 Сейчас изменение количества товаров в корзине выглядит так (прикрепил скриншот). То есть пользователю необходимо вручную изменить количество товара на нужное и затем нажать клавишу Enter или на кнопку с круговыми стрелками ...Закрыт8 лет назад
Есть сайт на вордпресс, нужно 1) Поставить какой-то модуль для бекапов, чтобы копировал в архив все папаки и файлы сайта + БД, и настроить его работу по расписанию на кроне 1 ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно оперативно решить поставленные задачи на движке Joomla. Оставляйте ваши контакты СКАЙПА и ссылки на работы с Joomla, я вышлю задание на проект. Оплата по ФАКТУ проверки выполненных работ на вашем хостинге или ...Закрыт8 лет назад