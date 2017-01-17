Задача – добавить на сайт goodfoodacademy.ru Новый раздел. Где и как – показано на отрисованном макете. Каждому меню (варианты меню – похудение, набор массы, будни для занятых, 1200 калорий), сейчас просто обозначено как "калорийность" ...
Натянуть верстку на МОДИСК рево
Натянуть верстку на МОДИСК рево
Задание срочное. Бюджет 5000 рублей.
Оставляйте заявки, кто готов мне помочь.
Заявки фрилансеров
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