Требуется установить шаблон OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок132 просмотра

Требуется установить шаблон OpenCart.

Шаблон: http://opencart.templatemela.com/OPC08/OPC080189/OPC6/

Возможно последующее сотрудничество по разработке и развитию проекта.

Предпочтение коммуникации: телефонная связь (Украина, Киев).

Opencart
8 лет назад
5NUM
45 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$100
5 дней
Сотрудничеством доволен. Заказ выполнен оперативно. Коммуникация на высшем уровне. Очень приятный в общении человек. Всё на 5 из 5.
Всё прошло успешно. Работа оплачена сразу по выполнению. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад