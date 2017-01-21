Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...
Требуется установить шаблон OpenCart
Требуется установить шаблон OpenCart.
Шаблон: http://opencart.templatemela.com/OPC08/OPC080189/OPC6/
Возможно последующее сотрудничество по разработке и развитию проекта.
Предпочтение коммуникации: телефонная связь (Украина, Киев).
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