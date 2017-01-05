Установить модуль выгрузки в xl с сайта на opencart

С сайта на opencart optodess.com.ua/ нужно выгрузить таблицу товаров в xl файл(предложить и установить нужный модуль )Товары, вместе с категориями,ценами и скидками, фильтрами, производителями, опциями, атрибутами и остаткамиКатегорииПроизводителейХарактеристики и группы характеристикФильтры и группы фильтров должны быть в одной таблице,одной вкладке и выгружаться по одной кнопке*выгрузка для 1с торговли