Установить модуль выгрузки в xl с сайта на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок91 просмотр

С сайта на opencart optodess.com.ua/ нужно выгрузить таблицу товаров в xl файл(предложить и установить нужный модуль )Товары, вместе с категориями,ценами и скидками, фильтрами, производителями, опциями, атрибутами и остаткамиКатегорииПроизводителейХарактеристики и группы характеристикФильтры и группы фильтров должны быть в одной таблице,одной вкладке и выгружаться по одной кнопке*выгрузка для 1с торговли

Opencart
8 лет назад
guest_1482680754575
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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