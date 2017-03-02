Сайт на WordPress

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Завершен7 заявок157 просмотров

На основе верстки создать сайт на  WordPress. 

ТЗ в приложении. 

WordPress
8 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
7 дней
В целом все хорошо.
Сотрудничеством с Александром довольный, постановка, оплата, коммуницкация - все четко, очень рекомедую!

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад