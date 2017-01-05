Срочно требуется разработчик "1С-Битрикс: Корпоративный портал"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Итак:

  • У нас последняя версия Битрикс Корпоративный портал. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Корпоративный портал 16.5.8" Последнее обновление: 05.01.2017 14:04:14
  • У нас установлен модуль экстаранет http://c2n.me/3GrCJQl.png
  • Вот скрин настроек http://c2n.me/3GrCOqc.png
  • У нас нету птички сделать группу в http://c2n.me/3GrzqgR.png Вот скрин с другого битрикса, где это есть http://c2n.me/3Grzlaj.png
  • Нельзя добавить сотрудников в экстарнет http://c2n.me/3GrD4pM.png
  • Доступ к порталу дать не получится.
  • http://c2n.me/3GrIu27.png
От вас дословное объяснение, что нужно сделать и сумму гонорара. Для тех, кто имеет опыт и отзывы, безусловно, заплатим наперёд.
8 лет назад
JohnWayne
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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