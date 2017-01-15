Требуется модуль для Joomla 3 + K2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок186 просмотров

Приветствую. Имею сайт на Joomla 3 с установленным компонентом K2. Требуется внедрить в статьи контекстную рекламу.

Вижу это следующим образом. Имеется страница со статьей. Контекстную рекламу нужно ставить не на всей странице, а только в определенной области. В моем случае, область обозначена дивом с классом class="itemFullText".

В этой области, отсчитываем заданное количество абзацев (тег

), находим первый ближайший заголовок h2 или h3 и перед ним устанавливаем рекламный блок.

Так как рекламных блоков может быть несколько, создаю для каждого отдельный модуль HTML в Менеджере модулей и в каждый записываю свой код рекламы.

Вам требуется сделать в программируемом модуле настраиваемые поля:

  • Обозначить область установки рекламы. Стало быть мне нужно будет написать: class="itemFullText".
  • Установить количество абзацев, через которые нужно вставлять рекламу.
  • Поле, в котором буду вносить имена нужных, рекламных модулей.
В итоге должно получиться так. 

К примеру имеем:

  • Область в которой устанавливается рекламный код: class="itemFullText".
  • Количество абзацев: 5.
  • Рекламные модули: РМ1, РМ2, РМ3.
Алгоритм находит интересующую область и начинает отсчитывать абзацы. После назначенного пользователем абзаца (5-ый абзац), находится ближайший заголовок h2 или h3 и перед ним устанавливается рекламный модуль.

После первых 5-ти абзацев установится модуль РМ1, после вторых 5-ти абзацев - РМ2, после третьих 5-ти абзацев - РМ3 и тд., в зависимости от количества записанных модулей в пункте 3.

Ищу специалистов, готовых взяться за проект. Предлагайте свою цену за работу, будем обсуждать.

HTMLJoomla
8 лет назад
AlexNorkin
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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