Требуется модуль для Joomla 3 + K2

Приветствую. Имею сайт на Joomla 3 с установленным компонентом K2. Требуется внедрить в статьи контекстную рекламу.

Вижу это следующим образом. Имеется страница со статьей. Контекстную рекламу нужно ставить не на всей странице, а только в определенной области. В моем случае, область обозначена дивом с классом class="itemFullText".

В этой области, отсчитываем заданное количество абзацев (тег

), находим первый ближайший заголовок h2 или h3 и перед ним устанавливаем рекламный блок.

Так как рекламных блоков может быть несколько, создаю для каждого отдельный модуль HTML в Менеджере модулей и в каждый записываю свой код рекламы.

Вам требуется сделать в программируемом модуле настраиваемые поля:

Обозначить область установки рекламы. Стало быть мне нужно будет написать: class="itemFullText" .

. Установить количество абзацев, через которые нужно вставлять рекламу.

Поле, в котором буду вносить имена нужных, рекламных модулей.

В итоге должно получиться так.

К примеру имеем:

Область в которой устанавливается рекламный код: class="itemFullText" .

. Количество абзацев: 5 .

. Рекламные модули: РМ1, РМ2, РМ3.

Алгоритм находит интересующую область и начинает отсчитывать абзацы. После назначенного пользователем абзаца (5-ый абзац), находится ближайший заголовок h2 или h3 и перед ним устанавливается рекламный модуль.

После первых 5-ти абзацев установится модуль РМ1, после вторых 5-ти абзацев - РМ2, после третьих 5-ти абзацев - РМ3 и тд., в зависимости от количества записанных модулей в пункте 3.

Ищу специалистов, готовых взяться за проект. Предлагайте свою цену за работу, будем обсуждать.