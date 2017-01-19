Нужно настроить шаблон на вордпресс. Срочно.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок288 просмотров

Сайт переношу на вордпресс. Сайт уже установил. Контент, ПЕРЕНЕСУ САМ. Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты.  Шаблон этот. http://demo.fabthemes.com/umbrella  1 организовать вывод врачей по категориям и вывести названия категорий на главной как на старом сайте, при открытие категории чтобы списком кратким описанием выводились врачи, 2 карусель врачей на главной. 3 Поправить стили, если будет нужно.

WordPress
8 лет назад
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Нужно было доработать и настроить шаблон на вордпресс. Задачка была сложная, но Рустам справился на отлично и в срок. Работать было легко. Рекомендую.
рекомендую Владислава как заказчика который четко ставит задачу, вежливого и приятного в общении. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад