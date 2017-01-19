Необходимо настроить корректную выгрузку с файла xml (прайс поставщика) на мой сайт. При выгрузке все соответсвующие детали товара должны попадать в соответствующие поля карточки товара. параметр в название товара ...
Нужно настроить шаблон на вордпресс. Срочно.
Сайт переношу на вордпресс. Сайт уже установил. Контент, ПЕРЕНЕСУ САМ. Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты. Шаблон этот. http://demo.fabthemes.com/umbrella 1 организовать вывод врачей по категориям и вывести названия категорий на главной как на старом сайте, при открытие категории чтобы списком кратким описанием выводились врачи, 2 карусель врачей на главной. 3 Поправить стили, если будет нужно.
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