Специалист по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок178 просмотров

Есть блог на Wordpess.

Сайт дает повышенную нагрузку на сервер (получаю жалобы от хостера) и периодически взламывается. Кто-то получает несанкционированный доступ, меняет файлы, из-за чего происходят, например, изменения в выдаче в Гугле или новые страницы с сомнительным содержимым.

Необходимо выяснить, что дает нагрузку и "вычистить" сайт.

WordPress
8 лет назад
pgoncharov
Павел 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$15
1 день
Владимир требователен к себе, работу сделал быстро. Рекомендую.
Спасибо за проект. Спасибо за комфортную работу. Рекомендую, но такой заказчик и самому нужен!!!

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад