Скопировать калькулятор.

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Закрыт5 заявок119 просмотров

Есть калькулятор сделанный на HTML+JS. goo.gl/XtVqIj 

Нужно скопировать на WP используя какой-нибудь плагин. 

Калькулятор будет адаптивным. 

Антибот: Кальк. 

Работаем по БС.

HTMLJavaScriptWordPress
8 лет назад
dusmatoff
Ахмад 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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