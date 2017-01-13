Редизайн интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок214 просмотров

Здравствуйте. 

Есть интернет магазин по наушникам на cms Opencart, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, так как блоки все остаются на своих местах, просто меняется стиль.  

Страницы: 

- Главная 

- категория 

- карточка товара 

остальные страницы проверить, привести в порядок, если поехала верстка в результате ваших действий. 

Дизайн yadi.sk/d/6tlipbBL37yBFw 

Сайт при запросе скину.

Opencart
8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров