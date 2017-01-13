Редизайн интернет магазина

Здравствуйте.

Есть интернет магазин по наушникам на cms Opencart, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, так как блоки все остаются на своих местах, просто меняется стиль.

Страницы:

- Главная

- категория

- карточка товара

остальные страницы проверить, привести в порядок, если поехала верстка в результате ваших действий.

Дизайн yadi.sk/d/6tlipbBL37yBFw

Сайт при запросе скину.