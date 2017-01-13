Добавить изображения в модуль слайдшоу Joomla
Редизайн интернет магазина
Здравствуйте.
Есть интернет магазин по наушникам на cms Opencart, мы заказали дизайнеру его редизайн (изменение цветовой гаммы, стилистики, иконок), нам нужно его дизайн (psd) натянуть на существующий сайт, без отдельной верстки, возможно только частичной, так как блоки все остаются на своих местах, просто меняется стиль.
Страницы:
- Главная
- категория
- карточка товара
остальные страницы проверить, привести в порядок, если поехала верстка в результате ваших действий.
Дизайн yadi.sk/d/6tlipbBL37yBFw
Сайт при запросе скину.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Обновил версию WP на сайте succession.ru, пропали картинки из статей и слайдера. Надо починить. Дальше можем продолжить сотрудничество, задач много.Завершен8 лет назад
Есть движок vii engine, хаеры как то юзают уязвимость , в итоге могут писать от имени групы в любой группе, а так же залить 5 к фоток и 300 сообщений за 1 минуту, нужно что ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приветствую Всех, требуется человек, который сможет сделать портфолио на WP с функционалом под определенный дизайн, так же требуется адаптированная дизайна на CMS ( Все моб версии, планшет версии, на все Пк ) Указывайте цену ...Закрытнет даты
- $133
Нужно подключить верстку небольшого сайта к ModX Revolution, настроить работу форм и перенести сайт на существующий домен взамен старого Верстка готова, всего 6 страниц + 404 и Спасибо за заявку, 2 всплывающих окна ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправить мелочь сайт на вордпрессе задание в приложениеСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
1. Вылили сайт на сервер - перестали подключаться файлы стилей. Это поправить. Нужны изначальные стили движка + возможность подключить свой 1 файл стиля. Чтобы в нём прописывать оформление 2. Настроить возможность комментировать ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: https://docs.google.com/document/d/1DKnVfSovuEv0TsENNa0wGVstHIhqjrSzX_C_3T-0x2U/edit Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Перенести лендинг на CMS WordPress с сохранением текущего внешнего вида и функционала Сайт должен быть адаптивным (одинаково хорошо работать на всех устройствах) Создать шаблон для внутренних страниц, которые будут повторять дизайн главной страницы ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте сделанном на joomla (1.5.22) нужно сделать страничку, на которой посетители могут оставить отзыв о работе компании. Думаю пойдет вот этот компонент http://aleksius.com/joomla/rasshireniya/dj-reviews но можете предложить другой условия 1. отзывы должны быть ...Завершен8 лет назад