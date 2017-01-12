Перенести лендинг на WordPress

Перенести лендинг на CMS WordPress с сохранением текущего внешнего вида и функционала

Сайт должен быть адаптивным (одинаково хорошо работать на всех устройствах)

Создать шаблон для внутренних страниц, которые будут повторять дизайн главной страницы (лендинга)

У внутренних страниц должна менятся шапка сайта

Любой контент на главной, а также внутренних страницах, должен легко изменятся средствами WP или Visual Composer

Все ссылки в этом блоке должны вести на внутренние страницы, а не вызывать ajax форму захвата

Адрес сайта: онлайн-юрист-казань.рф