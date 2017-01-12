Нужно залить 2 сайта на Хостинг через ssh (доступы по FTP нет).
Перенести лендинг на WordPress
Перенести лендинг на CMS WordPress с сохранением текущего внешнего вида и функционала
Сайт должен быть адаптивным (одинаково хорошо работать на всех устройствах)
Создать шаблон для внутренних страниц, которые будут повторять дизайн главной страницы (лендинга)
У внутренних страниц должна менятся шапка сайта
Любой контент на главной, а также внутренних страницах, должен легко изменятся средствами WP или Visual Composer
Все ссылки в этом блоке должны вести на внутренние страницы, а не вызывать ajax форму захвата
Адрес сайта: онлайн-юрист-казань.рф
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