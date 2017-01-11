Доработка worpress-плагина – DW Question & Answer

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Добрый день! 

Необходимы мелкие доработки плагина DW Question & Answer (CMS Wordpress, ссылка на плагин wordpress.org/plugins/dw-question-answer/ ): 

  • удаление стандартных хлебных крошек сайта со страниц плагина;
  • удаление слова "Рубрика" из хлебных крошек плагина;
  • удаление название рубрики из хлебных крошек на странице категорий;
  • замена стандартного граватара собственным;
  • замена цвета фона формы комментариев;
  • замена названия кнопки публикации комментария;
  • редактирование title страниц плагина;
  • проверка отправки уведомлений пользователям на ответы и комментарии.
Важно: работа производится на Вашем сервере. Я предоставляю тему и плагин. 

Жду ваши предложения по стоимости и срокам. Прошу отвечать только в этот проект :)

WordPress
8 лет назад
sosnovskij
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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