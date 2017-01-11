Установлен ocStore 2.1.0.2.1 И натянут шаблон ShopStore2 Надо настроить этот шаблон (а так же модули, входящие в сборку с шаблоном) и внешний вид. То есть на новом сайте надо сделать всё ...
Сделать копию сайта на WP
Сделать копию сайта на WP
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