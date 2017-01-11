Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание. Условия: - Положительные отзывы. - Большой опыт работы с Bitrix. - Контакты через ...
Настроить шаблон на OpenCart
Установлен ocStore 2.1.0.2.1
И натянут шаблон ShopStore2
Надо настроить этот шаблон (а так же модули, входящие в сборку с шаблоном) и внешний вид.
То есть на новом сайте надо сделать всё в точности как на старом, но на новом шаблоне.
Навскидку это:
1. Seo-тексты (например, в разделах товаров через отдельный модуль выводятся сео-тексты вверху и внизу).
2. Настроить меню.
3. Настроить нормальное отображение товаров в категориях
4. И много других мелких пунктов.
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