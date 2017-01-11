Настроить шаблон на OpenCart

Установлен ocStore 2.1.0.2.1

И натянут шаблон ShopStore2

Надо настроить этот шаблон (а так же модули, входящие в сборку с шаблоном) и внешний вид.

То есть на новом сайте надо сделать всё в точности как на старом, но на новом шаблоне.

Навскидку это:

1. Seo-тексты (например, в разделах товаров через отдельный модуль выводятся сео-тексты вверху и внизу).

2. Настроить меню.

3. Настроить нормальное отображение товаров в категориях

4. И много других мелких пунктов.