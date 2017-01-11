Требуется разобраться в wordpress сайте

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Закрыт4 заявки132 просмотра

В общем проблема такая, после обновления wordpress на версию 4.7 некоторые функции нашего сайта стали блокироватЬся. Необходимо найти и устранитЬ причину. 

WordPress
8 лет назад
Golink
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров