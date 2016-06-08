Добрый день. Требуется создать баннер с призывом вступить в группу ВК. Группа посвящена Паттайе. Всю креативность и дизайн берете на себя. Ценник не ломим, берем по минималке. Баннер должен призывать любителей Паттайи, вступить в нашу ...
- Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужно сделать лого и фавиконку на сайт о Паттайе. Линк на сайт: https://xn--80aa1avqa7g.xn--80aswg/Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. В общем требуется грамотный перевод текста. Обще количество слов: 542Переводы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется 2 белые иконки на прозрачном фоне, размером 48x48, подробнее тут: https://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html Ссылки на иконки: 1) https://lh3.googleusercontent.com/qzI2OayIlS6TNLrax9CTId79rTISaWgFjU0xx4E4achW83-EpasPjS_EHLAfLodX9A=w300-rw 2) https://lh3.googleusercontent.com/y33K2NyZYbN7QNVLZjT_CGk9ZYoYkFN8wkLpY--yeKQqnMVCmcjHiXOVlt1m26DLT2w=w300-rwИконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В принципе размеры и стиль Вы можете видеть на сайте: http://creditor24.ru/ Цветовую гамму берем с сайта. По цене выбираем наименьшую. Супер крутого тут все равно не выйдет))Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт8 лет назад
В общем требуется Создать 2 баннера для Play Market. Исходник баннера в формате ai имеется Все что вам требуется, это добавить на каждый баннер текст и сдать нам в PNG по размерам. ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать лого на сайт: http://googlehotels.us Лого: Google Hotels Лого в стиле гугла Вот и все задание. Файл нужен будет в расширении svg Размер: 200х55 Задание копеечное, не предлагайте ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение. У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator. И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно создать лого простенькое. Текст на лого Travelpayouts club #334466 цвета на прозрачном фоне Какую нибудь иконку типа пальмы так же белую, стоит перед текстом. Лого будет стоять на сайте: travelpayouts.club/ ...Баннеры2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В общем проблема такая, после обновления wordpress на версию 4.7 некоторые функции нашего сайта стали блокироватЬся. Необходимо найти и устранитЬ причину.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Работы ровно на час. Внести дополнение в коде файлов. Изменить цветовую гамму. Добавить логотип в программу. Все данные , коды уже написанные и т.д. предоставлю. Так ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется не много подправить мобильную версию сайта, убрать из видимой части блок слайдера, а в место него вставить наш код. При этом не должен пострадать основной сайт. В скриншот моб версии сайта и что убрать. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
В общем есть сайт сделанный на коленках как говорится. Нужно переделать его в более привлекательный, удобный и профессиональный вид используя материалы с сайта. Движок сайта вордпрес. От вас предложения, идеи, цена за работу. Сделать максимально ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
По ссылке логотип: https://goo.gl/lSHdmi Нужно изменить только текст на: Эйрлайнс Остальное оставляем прежнем, сохраняем размеры и цветовую гамму. Работы на 3 минуты, по цене берем наименьшею.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, в общем требуется перевести тему wordpress на Русский язык. По сроком и цене выбираем наименьшие.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет) Нужно нарисовать баннера для авито: Рекомендуемый размер изображения 800x320 пикселей Изображение не может включать более 20% текста Вес креатива не может превышать 200 KB Стиль должен соответствовать нашему приложению. ...Баннеры8 заявокЗакрыт9 лет назад
В общем требуется профессиональное создание страницы landing page Тематика Авиабилеты, конкретнее 2 приложения от Aviaseller Страница должна мотивировать пользователя на установку приложения. Страница должна быть адаптированна под мобильный вид ( обязательно ). ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
В общем заголовком все сказано. Требуется интегрировать яндекс AppMetrica в наше приложение. Инструкция: https://tech.yandex.ru/metrica-mobile-sdk/doc/mobile-sdk-dg/concepts/android-initialize-docpage/ По стоимости и времени работы выбираем наименьшею.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1500
Требуется разработка приложения поиск авиабилетов. Приложение только для iPhone. Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
В общем требуется рераит или копирайт текста об авиакомпаниях ( описание авиакомпании, ее услуги и т.д. ) Уникальность от 95%, статья 1000-1500 символов. Заголовки и подзаголовки. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад