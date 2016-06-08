Golink

Павел Golink

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • Создать баннер для рекламы вк

    Добрый день. Требуется создать баннер с призывом вступить в группу ВК. Группа посвящена Паттайе. Всю креативность и дизайн берете на себя. Ценник не ломим, берем по минималке. Баннер должен призывать любителей Паттайи, вступить в нашу ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать 2 не большие, простенькие иконки.

    Требуется 2 белые иконки на прозрачном фоне, размером 48x48, подробнее тут: https://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html Ссылки на иконки: 1) https://lh3.googleusercontent.com/qzI2OayIlS6TNLrax9CTId79rTISaWgFjU0xx4E4achW83-EpasPjS_EHLAfLodX9A=w300-rw 2) https://lh3.googleusercontent.com/y33K2NyZYbN7QNVLZjT_CGk9ZYoYkFN8wkLpY--yeKQqnMVCmcjHiXOVlt1m26DLT2w=w300-rw

    Иконки и Пиксель-арт2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лого

    В принципе размеры и стиль Вы можете видеть на сайте: http://creditor24.ru/ Цветовую гамму берем с сайта.  По цене выбираем наименьшую.  Супер крутого тут все равно не выйдет))

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать 2 баннера для Play Market

    В общем требуется Создать 2 баннера для Play Market. Исходник баннера в формате ai имеется Все что вам требуется, это добавить на каждый баннер текст и сдать нам в PNG по размерам. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать лого

    Нужно нарисовать лого на сайт: http://googlehotels.us Лого:  Google Hotels Лого в стиле гугла Вот и все задание.  Файл нужен будет в расширении svg Размер: 200х55 Задание копеечное, не предлагайте ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется установит дизайн на андроид приложение

    В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение.   У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator. И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ.  ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать простенькое лого

    Нужно создать лого простенькое.  Текст на лого Travelpayouts club #334466 цвета на прозрачном фоне  Какую нибудь иконку типа пальмы так же белую, стоит перед текстом.  Лого будет стоять на сайте: travelpayouts.club/  ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется немного подправить мобильную версию сайта

    Требуется не много подправить мобильную версию сайта, убрать из видимой части блок слайдера, а в место него вставить наш код. При этом не должен пострадать основной сайт.  В скриншот моб версии сайта и что убрать.  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется создать или доработать сайт

    В общем есть сайт сделанный на коленках как говорится. Нужно переделать его в более привлекательный, удобный и профессиональный вид используя материалы с сайта.  Движок сайта вордпрес. От вас предложения, идеи, цена за работу. Сделать максимально ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется переделать лого

    По ссылке логотип: https://goo.gl/lSHdmi Нужно изменить только текст на: Эйрлайнс Остальное оставляем прежнем, сохраняем размеры и цветовую гамму. Работы на 3 минуты, по цене берем наименьшею.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать баннера для авито

    Всем привет) Нужно нарисовать баннера для авито: Рекомендуемый размер изображения 800x320 пикселей Изображение не может включать более 20% текста Вес креатива не может превышать 200 KB Стиль должен соответствовать нашему приложению.  ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать landing page

    В общем требуется профессиональное создание страницы landing page Тематика Авиабилеты, конкретнее 2 приложения от Aviaseller Страница должна мотивировать пользователя на установку приложения. Страница должна быть адаптированна под мобильный вид ( обязательно ). ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется интегрировать яндекс AppMetrica в наше приложение.

    В общем заголовком все сказано.  Требуется интегрировать яндекс AppMetrica в наше приложение.   Инструкция: https://tech.yandex.ru/metrica-mobile-sdk/doc/mobile-sdk-dg/concepts/android-initialize-docpage/ По стоимости и времени работы выбираем наименьшею.

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка ios приложения

    $1500

    Требуется разработка приложения поиск авиабилетов.   Приложение только для  iPhone.   Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ  Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD  В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
10 баллов
8 лет назад
Требуется установит дизайн на андроид приложение
Android
Грамотная постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую.
Быстро, четко, качественно. Мои рекомендации.
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art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Создать 2 баннера для Play Market
Доволен сотрудничеством.
Быстро, четко, слаженно!
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Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать лого
Все отлично, простая и четкая задача, мгновенная оплата.
Быстро, четко, качественно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
axblue
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется немного подправить мобильную версию сайта
Рекомендую как заказчика. Всё конкретно и понятно объяснил. Ответы на сообщения с возникшими вопросами моментальные. Приятно с такими людьми работать.
Nice
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iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поправить тему WP
WordPress
Отличный заказчик, понятное ТЗ, хорошая связь, моментальная оплата.
С Иваном приятно иметь дело, сделано все быстро и качественно.
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