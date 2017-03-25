Требуется установит дизайн на андроид приложение

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Завершен6 заявок219 просмотров

В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение.  

У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator.

И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ. 

Так же нужны будут правки кода под дизайн, видоизменения кнопок, экранов и т.д.

Это наше приложение на которое нужно натянутЬ дизайн: 

https://cloud.mail.ru/public/4rW8/D25QnYuFh

Это скрины дизайна: 

https://cloud.mail.ru/public/ENUV/GEdKuyxUH

Смотрим, оцениваем силы, пишем стоимостЬ вашей работы и сроки.

Пустые сообщения даже рассматриватЬ не буду.. 

Подробнее при общении. 

Не веду разговоры в переписке.

Работаю только по безопасной сделки, дабы не кормить крыс... 

Android
8 лет назад
Golink
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$160
10 дней
Быстро, четко, качественно. Мои рекомендации.
Грамотная постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую.

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hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад