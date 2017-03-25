В общем суть такова, требуется установит дизайн на андроид приложение.

У нас имеется готовый дизайн ( без верстки ) выполнен в adobe illustrator.

И того, нужно сверстатЬ его, нарезатЬ и натянутЬ.

Так же нужны будут правки кода под дизайн, видоизменения кнопок, экранов и т.д.

Это наше приложение на которое нужно натянутЬ дизайн:

https://cloud.mail.ru/public/4rW8/D25QnYuFh

Это скрины дизайна:

https://cloud.mail.ru/public/ENUV/GEdKuyxUH

Смотрим, оцениваем силы, пишем стоимостЬ вашей работы и сроки.

Пустые сообщения даже рассматриватЬ не буду..

Подробнее при общении.

Не веду разговоры в переписке.

Работаю только по безопасной сделки, дабы не кормить крыс...