Самое просто приложение на андроид

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$10
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Закрыт10 заявок193 просмотра

Приложение для такси в поселке.

Все очень просто, открыл заказал машину. Диспетчеру на телефон пришло уведомление или смс. Он перезвонил и уточнил.

Пока все!

Уже рабочая сеть из таксистов. Чтобы вы понимали цена такси 40 рублей, диспетчеру уходит 6. так-что не шибко большой бюджет, просто для удобства.

Android
8 лет назад
Colcefer
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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