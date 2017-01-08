Самое просто приложение на андроид

Приложение для такси в поселке.

Все очень просто, открыл заказал машину. Диспетчеру на телефон пришло уведомление или смс. Он перезвонил и уточнил.

Пока все!

Уже рабочая сеть из таксистов. Чтобы вы понимали цена такси 40 рублей, диспетчеру уходит 6. так-что не шибко большой бюджет, просто для удобства.