IOS разработчик для проекта

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Закрыт2 заявки92 просмотра

Приложение ориентировано на клиент0серверную логику

Обязательное владение сетевым взаимодействием, websoket + http,

Патернами, 

Обработкой пуш-нотификаций

UIKit и кастомизация 

Приложение очень похоже на Amazon по сложности. На вопросы отвечу в личке

Понимаю что оценить стоимость тяжело, если ориентировачная и порфтолио устроит - расскажу в подробностях

iOS
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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