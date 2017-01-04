Приложение Android

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт12 заявок175 просмотров

Нужно сделать простое приложение обертку под Android, При запуске появляется поле в котором можно ввести любой URL (без http) и дальше приложение показывает указанную страницу во внутреннем браузере на полный экран без адресной строки

Android
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров