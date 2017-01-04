Требуется разработка приложения для OTT/IPTV сервися на Android и iOS. Интересует только качественная работа. Предпочтение кандидатам с опытом подобной разработки. Оплата достойная. Подробное ТЗ в аттаче. Пожалуйста, пишите ...
Приложение Android
Нужно сделать простое приложение обертку под Android, При запуске появляется поле в котором можно ввести любой URL (без http) и дальше приложение показывает указанную страницу во внутреннем браузере на полный экран без адресной строки
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