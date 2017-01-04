Приложение Android

Здравствуйте. Нужно сделать прогу под Windows и Android, которая будет во все исходящие сообщения в основных средах общения (Скайп, ВК, ФБ, Одноклассники, mail.ru, yandex.ru, gmail.com, и что еще порекомендуете? По статистике надо выбрать среды, покрывающие ...