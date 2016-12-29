1) Нужно приложение для Windows mobile которая состоит из 5 простых экранов 2) Нужно подключить push уведомление 3) Нужно размесить в Microsoft Store (учетная запись уже оплачена) Наличие опыта в ...
Срочно разработать простое iOS приложение книги
Необходимо разработать IOS версию приложения. Вот андроид версия:https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.donut.prokuror
Дизайн - предоставим, файлы с данными также предоставим. Работа срочная. Приложение - простейшее, обычная книга. IOS аккаунт уже создан, сертификат разработчика есть
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