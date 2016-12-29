Срочно разработать простое iOS приложение книги

$100
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Закрыт2 заявки182 просмотра

Необходимо разработать IOS версию приложения. Вот андроид версия:https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.donut.prokuror 

Дизайн - предоставим, файлы с данными также предоставим. Работа срочная. Приложение - простейшее, обычная книга. IOS аккаунт уже создан, сертификат разработчика есть

AndroidiOS
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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