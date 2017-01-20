Разработка мобильного приложения для Windows mobile

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки125 просмотров

1) Нужно приложение для Windows mobile которая состоит из 5 простых экранов

2) Нужно подключить push уведомление

3) Нужно размесить в Microsoft Store (учетная запись уже оплачена)

Наличие опыта в публикации приложении в Microsoft store

наличие примеров обязательно

8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кастомизировать софт GCS для беспилотника

    $400

    Приветствуйю ! Необходимо кастомизировать/переделать бэкэнд платформы GCS для беспилотника который я разрабатываю.   В настоящее у меня есть opensource версия, с которой я работаю, но мне необходимо ее ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать или написать с нуля программу для хронометража на Android.

    Прилагаю программу с исходным кодом. Необходимы доработки. Код не самого лучшего качества, поэтому так же рассматриваю вариант написания с нуля, всё зависит от цены. Суть программы - Хронометраж дня. Как она работает описано в файле Readme.docx ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать мобильное приложение с геолокацией

    Необходимо разработать простое мобильное приложение с геолокацией. Под андроид и ios Это новый проект по этому нет ТЗ. Нужно обсуждать. Указывайте минимальные цены при отклике и примеры разработанных ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Taxoid 2.0.4.3i

    Здравствуйте интересует в приложении таксоид(apk) изменить частоту обновления на 0.1 сек,а также изменение радиуса автозахвата. ,без дополнительных ускорителей типа гвардианда, а чтоб сама програмка ускоряла.  кто может за такое взятся, и сколько будет стоить??

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для андроид.

    $200

    Необходимо приложение для Андроид,  которое будет: 1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках.  2. Набрать этот телефонный номер.  3. Если ответили,  проиграть в линию mp3 файл,  который можно записать в настройках.  4. Записать в mp3 то что ответили.  5. Положить трубку.  Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция календаря

    Необходимо интегрировать календарь в готовое приложение. Если заинтересованы оставляйте в заявке свои контакты: скайп, e-mail. Все подробности обсудим при связи.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Гибридное приложение IOS&Android

    Нужно сделать гибридное приложение для IOS&amp;Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 50 кроссплатформенных одинаковых мобильных приложений

    Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся - Логотипом - Названием - может быть цветом В чем они одинаковы - это ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад