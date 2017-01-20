Разработка мобильного приложения для Windows mobile

Необходимо приложение для Андроид, которое будет: 1. Обращаться к странице сайта, которая отдает телефонный номер. Страницу указываем в настройках. 2. Набрать этот телефонный номер. 3. Если ответили, проиграть в линию mp3 файл, который можно записать в настройках. 4. Записать в mp3 то что ответили. 5. Положить трубку. Необходима поддержка максимального количества устройств и Андроид от 4 до 6.