Сделать мобильное приложение Дизайн готов Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп
Разработка мобильного приложения для Windows mobile
1) Нужно приложение для Windows mobile которая состоит из 5 простых экранов
2) Нужно подключить push уведомление
3) Нужно размесить в Microsoft Store (учетная запись уже оплачена)
Наличие опыта в публикации приложении в Microsoft store
наличие примеров обязательно
Заявки фрилансеров
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