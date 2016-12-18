Создать Android/iOS приложение

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Закрыт10 заявок190 просмотров

Требуется создать Android/iOS приложения для сайта www.akupas.com

Контент и фукнкционал такой же как у сайта. Cайт сделан на WordPress.  Можно упростить дизайн. 

AndroidiOSWordPress
8 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров