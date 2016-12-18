Разработать приложение под Android

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Завершен1 заявка121 просмотр

Разработать несложное приложение под Android для телефонов.

3 страницы приложения: расписание маршруток в обе стороны + фотография маршрута.

Приложение после загрузки должно работать оффлайн.

Android
8 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличная реализация проекта в срок. Рекомендую как специалиста!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад
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