Кроссплатформ с готовым дизайном

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки121 просмотр

ТЗ и дизайн по запросу.

Понадобится серверная часть и админка, сроки сжатые.

8 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров