Мобильное приложение Битрикс

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Закрыт2 заявки130 просмотров

СРОЧНО!

Есть информационный сайт на битриксе (на сайте есть только контент (статьи, видео) без прочего дополнительного функционала). 

Нужно для этого сайта сделать мобильное приложение на базе стандартного функционала битрикса под iPhone и Android. 

В комментах пишите сколько это примерно будет стоить + сколько нужно будет заплатить за это битриксу.

сам сайт еще не готов

Android
8 лет назад
YuliaZh
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров