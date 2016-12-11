Здравствуйте, нужно разработать клавиатуру для iOS с идеей, похожей на описанную в статье: https://habrahabr.ru/post/235917/ (Вкратце, клавиатура, которая позволяет добавлять предустановленную строку по клику кнопки). Пожалуйста, предложите срок и цену за приложение, описанное в ...
Мобильное приложение Битрикс
СРОЧНО!
Есть информационный сайт на битриксе (на сайте есть только контент (статьи, видео) без прочего дополнительного функционала).
Нужно для этого сайта сделать мобильное приложение на базе стандартного функционала битрикса под iPhone и Android.
В комментах пишите сколько это примерно будет стоить + сколько нужно будет заплатить за это битриксу.
сам сайт еще не готов
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