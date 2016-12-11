Коллеги всем привет. Ребят требуется сборщик или сборщики нативных приложений на PhoneGap или Cordova, можно рассмотреть Ionic. У кого есть опыт работы с данными сборщиками напишите. В частности интересует диапазон цен по которым вы ...
Требуется разработать ПО для ios и android (распознавание изображений)
Заявки фрилансеров
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