Требуется разработать ПО для ios и android (распознавание изображений)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка101 просмотр

Подробности в скайп

AndroidiOS
8 лет назад
matweikah
Матвей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров