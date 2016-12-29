Клавиатура для iOS

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Завершен1 заявка120 просмотров

Здравствуйте, нужно разработать клавиатуру для iOS с идеей, похожей на описанную в статье:

https://habrahabr.ru/post/235917/ (Вкратце, клавиатура, которая позволяет добавлять предустановленную строку по клику кнопки).

Пожалуйста, предложите срок и цену за приложение, описанное в статье. С удовольствием отвечу на вопросы по поводу заказа.

Предполагается, что это будет первая итерация, приложение будет развиваться.

iOS
8 лет назад
michaelpk
Михаил 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$135
7 дней
Виктор взялся за работу очень конструктивно, в отличии от других исполнитерей сразу установил проект, задал пару вопросов и перешел к делу. Приложение получилось таким, как мне было необходимо, UAT прошел за день, учитывая время исправления. Исполнителя определенно рекомендую.
С Михаилом приятно и легко работать. Четко поставленные задачи, знает что хочет получить в итоге. Моментальная оплата. Рекомендую и готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад