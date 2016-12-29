Клавиатура для iOS

Здравствуйте, нужно разработать клавиатуру для iOS с идеей, похожей на описанную в статье:

https://habrahabr.ru/post/235917/ (Вкратце, клавиатура, которая позволяет добавлять предустановленную строку по клику кнопки).

Пожалуйста, предложите срок и цену за приложение, описанное в статье. С удовольствием отвечу на вопросы по поводу заказа.

Предполагается, что это будет первая итерация, приложение будет развиваться.