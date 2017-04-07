Мобильное приложение для записи на автомойку. Android + iOs

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Завершен11 заявок202 просмотра

На скриншотах примерно что должна делать программа и вид ее. 

Серверная часть уже есть,  ключ API + документацию к этому API есть.

Заявки без цены и сроков не рассматриваю.

AndroidiOS
8 лет назад
sam999
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад
$530
30 дней
Очень доволен сотрудничеством. Всегда на связи в любое время. Все работы выполнялись быстро и очень аккуратно. Подробно разъяснялись все моменты которые возникали по ходу, все сразу очень трудно учитывать при составлении ТЗ. При разработке некоторых модулей и функционала полностью положился на его опыт и не пожалел об этом. Сделал приложение даже лучше чем мы задумывали в начале. В дальнейшем будем сотрудничать. Уже разрабатываем продолжение ТЗ и доработку приложения. Очень понравилось настойчивость в достижении цели и трудолюбие исполнителя. Проект затянулся в основном по моей вине. Потому что я не успевал тестировать и точно определиться в каком дальнейшем направлении работать. Большое спасибо.
Полностью доволен сотрудничеством с Сулейманом. Всегда прислушивался к заметкам по поводу приложения и на выходе получили хороший продукт. Терпеливый и коммуникабельный, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
8 лет назад
ТОП-10
Мобильные приложения