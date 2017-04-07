Мобильное приложение для записи на автомойку. Android + iOs

Очень доволен сотрудничеством. Всегда на связи в любое время. Все работы выполнялись быстро и очень аккуратно. Подробно разъяснялись все моменты которые возникали по ходу, все сразу очень трудно учитывать при составлении ТЗ. При разработке некоторых модулей и функционала полностью положился на его опыт и не пожалел об этом. Сделал приложение даже лучше чем мы задумывали в начале. В дальнейшем будем сотрудничать. Уже разрабатываем продолжение ТЗ и доработку приложения. Очень понравилось настойчивость в достижении цели и трудолюбие исполнителя. Проект затянулся в основном по моей вине. Потому что я не успевал тестировать и точно определиться в каком дальнейшем направлении работать. Большое спасибо.