Android приложения

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Приложение lockito и таксометр от яндекс должны работать друг с другом. Сейчас при запуске lockito таксометр не функционирует в полном объёме т.к. идёт подмена gps координат от lockito

Android
8 лет назад
Ildarik
Ильдар 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров