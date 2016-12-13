Исходники пришлю, нужно добавить поддержку iPad в ReplayKit (делается это так http://stackoverflow.com/questions/39624816/replaykit-rpbroadcastactivityviewcontroller-ipad ) Кто готов взяться – пишите
Android приложения
Приложение lockito и таксометр от яндекс должны работать друг с другом. Сейчас при запуске lockito таксометр не функционирует в полном объёме т.к. идёт подмена gps координат от lockito
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