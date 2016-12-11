Разработка мобильного приложения ВПН для Android и Ios

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Нужно сделать мобильное приложение по подключению VPN.

Сам клиент можно использовать родной, нужно сделать переключение стран , забор данных подключения через апи.

Пишите свои предложения  ориентировочной стомостью.

Спасибо.

AndroidiOS
8 лет назад
aldomden
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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