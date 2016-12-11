Исходники пришлю, нужно добавить поддержку iPad в ReplayKit (делается это так http://stackoverflow.com/questions/39624816/replaykit-rpbroadcastactivityviewcontroller-ipad ) Кто готов взяться – пишите
Разработка мобильного приложения ВПН для Android и Ios
Нужно сделать мобильное приложение по подключению VPN.
Сам клиент можно использовать родной, нужно сделать переключение стран , забор данных подключения через апи.
Пишите свои предложения ориентировочной стомостью.
Спасибо.
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