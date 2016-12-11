Нужно дописать iOS приложение по инструкции. 10 минут работы

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Исходники пришлю, нужно добавить поддержку iPad в ReplayKit (делается это так http://stackoverflow.com/questions/39624816/replaykit-rpbroadcastactivityviewcontroller-ipad ) 

Кто готов взяться – пишите

iOS
8 лет назад
guest_14816605041096
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров