Easyday - планер дня (вывод в виде месяца и отправка уведомления)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно доделать календарь, вывести данные в виде месяца. И добавить уведомления, при появлении задачи. Все! Прошлый разработчик недоделал

8 лет назад
Chemeris48
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров