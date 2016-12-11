Приложение на андроид рассылка смс

Друзья, кто сможет помочь?

Техзадание

1. Я создаю шаблон смс

2. Указываю время отправки с 10 до 19 ( или любое другое )

3. Уазываю дни недели галочками отмечаю с пн по вс.

4. Указываю сколько раз за день отправлять смс

5. Указываю номер телефона - на который отправлять

6. Указываю вариант работы приложения ( автомат / вручную )

Приложение запускается, и находится в памяти

Далее в зависимости от варианта работы:

Автомат

- приложение в автоматическом режиме - в случайное время в указанном промежутке и в эти дни

отпраляет смс на этот номер - стандартными средствами, чтобы оно у меня попало в отправленные,

при этом шаблон тоже выбирается случайно из всех созданных.

счетчик из п.4 срабатывает +1

Вручную

- приложение в случайное время в указанном промежутке и в эти дни выбирая случайный шаблон,

разворачиватеся на весь экран отображая текст шаблона, вопрос отправить ? и 2 кнопки ( да/нет )

счетчик из п.4 срабатывает +1 ТОЛЬКО при положительном ответе.

Дизайна никакого не надо, приложение для себя