Исходники пришлю, нужно добавить поддержку iPad в ReplayKit (делается это так http://stackoverflow.com/questions/39624816/replaykit-rpbroadcastactivityviewcontroller-ipad ) Кто готов взяться – пишите
Приложение на андроид рассылка смс
Друзья, кто сможет помочь?
Техзадание
1. Я создаю шаблон смс
2. Указываю время отправки с 10 до 19 ( или любое другое )
3. Уазываю дни недели галочками отмечаю с пн по вс.
4. Указываю сколько раз за день отправлять смс
5. Указываю номер телефона - на который отправлять
6. Указываю вариант работы приложения ( автомат / вручную )
Приложение запускается, и находится в памяти
Далее в зависимости от варианта работы:
Автомат
- приложение в автоматическом режиме - в случайное время в указанном промежутке и в эти дни
отпраляет смс на этот номер - стандартными средствами, чтобы оно у меня попало в отправленные,
при этом шаблон тоже выбирается случайно из всех созданных.
счетчик из п.4 срабатывает +1
Вручную
- приложение в случайное время в указанном промежутке и в эти дни выбирая случайный шаблон,
разворачиватеся на весь экран отображая текст шаблона, вопрос отправить ? и 2 кнопки ( да/нет )
счетчик из п.4 срабатывает +1 ТОЛЬКО при положительном ответе.
Дизайна никакого не надо, приложение для себя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно доделать календарь, вывести данные в виде месяца. И добавить уведомления, при появлении задачи. Все! Прошлый разработчик недоделалЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение по подключению VPN. Сам клиент можно использовать родной, нужно сделать переключение стран , забор данных подключения через апи. Пишите свои предложения ориентировочной стомостью. Спасибо.Закрыт8 лет назад
для сервиса курьерской доставки андройд, iocМобильные приложения15 заявокЗакрыт8 лет назад
СРОЧНО! Есть информационный сайт на битриксе (на сайте есть только контент (статьи, видео) без прочего дополнительного функционала). Нужно для этого сайта сделать мобильное приложение на базе стандартного функционала битрикса под iPhone ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать клавиатуру для iOS с идеей, похожей на описанную в статье: https://habrahabr.ru/post/235917/ (Вкратце, клавиатура, которая позволяет добавлять предустановленную строку по клику кнопки). Пожалуйста, предложите срок и цену за приложение, описанное в ...Завершен8 лет назад
На скриншотах примерно что должна делать программа и вид ее. Серверная часть уже есть, ключ API + документацию к этому API есть. Заявки без цены и сроков не рассматриваю.Завершен8 лет назад
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Коллеги всем привет. Ребят требуется сборщик или сборщики нативных приложений на PhoneGap или Cordova, можно рассмотреть Ionic. У кого есть опыт работы с данными сборщиками напишите. В частности интересует диапазон цен по которым вы ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Дизайн и апи уже есть. Идея - приложение в игровой форме рассказывающее детям от имени главного персонажа крокодильчика Кро интересные факты из истории, географии, науки и искусства. Раз в 10 уроков нужно сдавать ...Закрыт8 лет назад