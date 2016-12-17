Xposed and android

задача сделать apk который при запуске будет устанавливать оператора связи который мы зададим в настройках, к примеру мы получили root права, далее выбрали оператора к примеру t-mobile выставили нажали применить и после перезагрузки не важно какая симка стоит или нет ее вообще, при проверке показывало что у нас t-mobile, например https://yadi.sk/d/03Bz6Avyy6yuy - но тут только MTS другое ни чего не работает и код симки не меняется, так как напрямую, ну кроме build.props(номер, оператора итд через него не сделать), нужно делать через xposed, и я с ним не работал. Проблема в том, что реестр то я меняю, но сервис телефонии запускается раньше чем я могу поменять данные, соответственно он считывает оригинальные