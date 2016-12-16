Сложная админка и сервер для мобильного приложения

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки171 просмотр

Требования:

Высоконагруженная серверная часть

Удобная админка с несколькими ролями

Четкая понятная апи документация

Больше деталей кандидату.

8 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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