Кроссплатформенное Приложение на ios и android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходимо разработать кроссплатформенное приложение для ios и android.

Функционал:

практически аналогичен приложению МультиПост (смотрите в Play Market)

Дополнительно надо добавить некоторый несложный функционал.

Кого устраивает цена пишите. Не предлагайте свои услуги, если ваша цена больше предложенной.

Дизайн уже есть.

AndroidiOS
8 лет назад
sistemc
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров