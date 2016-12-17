Исходники пришлю, нужно добавить поддержку iPad в ReplayKit (делается это так http://stackoverflow.com/questions/39624816/replaykit-rpbroadcastactivityviewcontroller-ipad ) Кто готов взяться – пишите
Кроссплатформенное Приложение на ios и android
Необходимо разработать кроссплатформенное приложение для ios и android.
Функционал:
практически аналогичен приложению МультиПост (смотрите в Play Market)
Дополнительно надо добавить некоторый несложный функционал.
Кого устраивает цена пишите. Не предлагайте свои услуги, если ваша цена больше предложенной.
Дизайн уже есть.
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