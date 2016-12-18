Требуется разработать программу, которая в своём интерфейсе будет выводить текущее значение различных параметров настройки оболочки MIUI, без возможности их изменения.
Научить Android приложение работать с USB чековыми принтерами
Привет.
Я ищу Android разработчика с опытом работы USB-устройств, конкретно чековых принтеров.
У нас мобильное приложение умеет работать с принтерами по сети. Нужно научить приложение работать с принтерами по USB (OTG). Протокол печати реализован. Нужно просто научить в USB порт отправлять поток байт.
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