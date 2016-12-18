Научить Android приложение работать с USB чековыми принтерами

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Привет.

Я ищу Android разработчика с опытом работы USB-устройств, конкретно чековых принтеров.

У нас мобильное приложение умеет работать с принтерами по сети. Нужно научить приложение работать с принтерами по USB (OTG). Протокол печати реализован. Нужно просто научить в USB порт отправлять поток байт.

Android
8 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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