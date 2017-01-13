Программа для android для вывода различных параметров оболочки MIUI

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Требуется разработать программу, которая в своём интерфейсе будет выводить текущее значение различных параметров настройки оболочки MIUI, без возможности их изменения.

Android
8 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад

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