Есть 50 интернет магазинов, товар на них одинаковый Требуется массовое создание 50 кроссплатформенных мобильных приложений, различающихся - Логотипом - Названием - может быть цветом В чем они одинаковы - это ...
Гибридное приложение IOS&Android
Нужно сделать гибридное приложение для IOS&Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и получаем другой текст. Есть кнопки для увеличения или уменьшения размера текста, а также возможность автоматического чтения текста через сервис Texte to speech.
Сразу пишите цены и срок. Вся графика и веб сервис уже готовы.
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