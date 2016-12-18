Гибридное приложение IOS&Android

Нужно сделать гибридное приложение для IOS&Androidобладающее следующим функционалом. При загрузке приложение обращается к веб сервису, которые присылает ему текст. Также нужно иметь возможность выбора даты через календарь, при этом также обращаемся к вебсервису и получаем другой текст. Есть кнопки для увеличения или уменьшения размера текста, а также возможность автоматического чтения текста через сервис Texte to speech.

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