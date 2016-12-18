Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их.

После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо приложение (VIber, WhatsApp, Telegram, Instagram, GDrive, GMail, etc.).

Сам сайт уже готов, у него есть JSON API, фотографии на нём скоро будут.

Нужно сделать только iOS-приложение для iPhone (не iPad), только портретная ориентация.

Первый экран: строка поиска (не требует авторизации).

Второй экран: тот же первый экран, только после ввода запроса поиск и результатами (также не требует авторизации).

Третий экран: детали фотографии + кнопка "Скачать" (не требует авторизации).

После нажатия кнопки скачать показываем:

Четвертый экран: авторизация.

Пятый экран: регистрация.

Шестой экран: мои фото.

Будет предоставлен готовый каркас с меню и всеми нужными пунктами в этом меню. Также будет предоставлена готовая библиотека для работы с Фотобанк API. Библиотека будет предоставлять удобный и гибкий интерфейс для запроса данных с сервера.

Таким образом вся коммуникация с сервером будет абстрагирована от программиста, который будет реализовывать приложение.

Для реализации использовать язык программирования Swift 3.

Поддержка версии iOS 8.0+.

Модели начиная с iPhone 4s.

Более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1XRjjh9IyvuMDCQf9QUm20M8x25fNVEf1upMlxPtMmE4/edit?usp=sharing

Описание JSON API и готовой Библиотеки на Swift: https://docs.google.com/document/d/1z7B4rtcwrhgUrs77Yqkfe93QprpSnPXEE4zW-Ti4fFs/edit?usp=sharing

Что ещё будет предоставлено потенциальному кандидату:

1) Ссылка на github для ознакомления с существующим кодом

2) Ссылка на документацию JSON API

3) APK файл уже готового аналогичного приложения под Андроид

Как мы работаем:

1) Весь код коммитится в наш github репозиторий

2) Делим всю задачу на подэтапы (сначала 3 или 4 этапа, потом ещё столько же

3) )Исключительная предоплата, доверие и честность по отношению друг к другу