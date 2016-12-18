Необходимо написать приложение для смартфонов и планшетов на операционной системе ios и android. Приложение - социальная сеть.
Мобильное приложение для Фотобанка
Нужно реализовать мобильное приложение для Фотобанка. Приложение нацелено на то, чтобы любой нуждающийся смог найти фотографии, удовлетворяющие его потребностям, а затем купить их.
После покупки фотографию можно скачать на телефон или "отправить" в какое-либо приложение (VIber, WhatsApp, Telegram, Instagram, GDrive, GMail, etc.).
Сам сайт уже готов, у него есть JSON API, фотографии на нём скоро будут.
Нужно сделать только iOS-приложение для iPhone (не iPad), только портретная ориентация.
Первый экран: строка поиска (не требует авторизации).
Второй экран: тот же первый экран, только после ввода запроса поиск и результатами (также не требует авторизации).
Третий экран: детали фотографии + кнопка "Скачать" (не требует авторизации).
После нажатия кнопки скачать показываем:
Четвертый экран: авторизация.
Пятый экран: регистрация.
Шестой экран: мои фото.
Будет предоставлен готовый каркас с меню и всеми нужными пунктами в этом меню. Также будет предоставлена готовая библиотека для работы с Фотобанк API. Библиотека будет предоставлять удобный и гибкий интерфейс для запроса данных с сервера.
Таким образом вся коммуникация с сервером будет абстрагирована от программиста, который будет реализовывать приложение.
Для реализации использовать язык программирования Swift 3.
Поддержка версии iOS 8.0+.
Модели начиная с iPhone 4s.
Более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1XRjjh9IyvuMDCQf9QUm20M8x25fNVEf1upMlxPtMmE4/edit?usp=sharing
Описание JSON API и готовой Библиотеки на Swift: https://docs.google.com/document/d/1z7B4rtcwrhgUrs77Yqkfe93QprpSnPXEE4zW-Ti4fFs/edit?usp=sharing
Что ещё будет предоставлено потенциальному кандидату:
1) Ссылка на github для ознакомления с существующим кодом
2) Ссылка на документацию JSON API
3) APK файл уже готового аналогичного приложения под Андроид
Как мы работаем:
1) Весь код коммитится в наш github репозиторий
2) Делим всю задачу на подэтапы (сначала 3 или 4 этапа, потом ещё столько же
3) )Исключительная предоплата, доверие и честность по отношению друг к другу
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