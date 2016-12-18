Приложение Stalker TV на андроид

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Нужен программист, который имеет опыт работы с приложением stalker tv на андроиде. Необходимо настроить данное приложение на сервере. Детали, бюджет, сроки обсудим лично с исполнителем.

Android
8 лет назад
guest_14822431292894
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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