Простое приложение для внутренних задач (iOS и Android)

Простое приложение для сбора геопозиций пользователя с его согласия.

При первом запуске пользователь вводит логин, пароль, нажимает галку "я согласен с условиями(ссылка), в том числе с передачей сервису такому-то моих геолокационных данных". Происходит авторизация с определенным скриптом на нашем сервере, если ответ отрицательный - ошибка, положительный - следующий экран.

На нем - возможность включить/выключить сбор геоданных (кнопка вкл/выкл) и настройка времени отправки - ПН-ВТ-СР-ЧТ-ПТ-СБ-ВС со стольки-то до стольки-то (выбор времени).

Все, при сворачивании программка висит в памяти и периодически отправляет на скрипт нам json с id пользователя, хэшем, и сохраненными геопозициями. При повторном запуске логиниться не обязательно, если только юзер не нажмет "выйти".